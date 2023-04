Man kann Donald Trump mögen oder nicht, aber so hat man ihn – zumindest öffentlich – noch nicht erlebt: wortlos. Trump musste sich dem Gericht in New York stellen, nachdem die Staatsanwaltschaft Anklage gegen ihn erhoben hat. Die Strafverfolger legen dem früheren US-Präsidenten Fälschung von Geschäftsunterlagen und Verstöße gegen das Wahlgesetz in 34 Fällen zur Last – ein einmaliger Vorgang in der US-Geschichte. Trump plädierte vor Gericht auf "nicht schuldig". Doch weder auf dem Weg dorthin noch unmittelbar nach dem Termin gab er ein Statement ab. Wenn Sie also vielleicht schon ein wenig genervt sind von dem Immobilienunternehmer mit Hang zum Lauthalsen, dann schauen Sie sich das Video von Trumps Gerichtstermin an. So einen stillen Trump werden Sie so bald wohl nicht wieder zu sehen bekommen.