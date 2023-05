Leere Firmenhüllen, die an die Börse gebracht werden, um dann per Übernahme einem anderen Unternehmen den Gang aufs Parkett zu erleichtern, waren vor etwa zwei Jahren das große Ding. Gleich reihenweise wurden diese sogenannten Spacs aufgelegt, und viele prominente Köpfe der Wirtschaft mischten dabei mit, sei es Ex-Commerzbank-Chef Martin Blessing, sei es der frühere Siemens-CEO Klaus Kleinfeld, sei es Rocket-Internet-Frontmann Oliver Samwer. Inzwischen ist die Euphorie jedoch verflogen, was unter anderem an der Zinswende liegt, die seit einiger Zeit die Stimmung am Finanzmarkt trübt. Aber was ist aus all den Spacs geworden, in die Anleger viel Geld gesteckt haben? Mein Kollege Mark Böschen zieht Bilanz – und die fällt alles andere als gut aus: Die Spac-Niederlagenserie deutscher Wirtschaftspromis .