Die Entlassungswelle in der Techbranche rollt weiter: Diesmal kommen die schlechten Nachrichten vom US-Computerbauer Dell , der 6650 Jobs streichen will . Das sind gut 5 Prozent der Belegschaft. Das Unternehmen hatte während der Corona-Krise gut zu tun, seither geht es mit den Umsätzen jedoch abwärts. Nicht zuletzt wegen der hohen Inflation lieferte Dell im Schlussquartal ein Drittel weniger Computer aus.

Wegen schwacher Absatzzahlen etwa in China musste Tesla in den vergangenen Monaten mehrfach die Preise verschiedener Modelle senken. Jetzt geht es mal in die andere Richtung: In den USA wird das Model Y ein wenig teurer. Hintergrund sind Steuervergünstigungen, die Käufer des Fahrzeugs neuerdings in den Vereinigten Staaten erhalten können.