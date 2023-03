Beim Thema Schweiz denken wir dieser Tage nicht nur an Banken (siehe oben), sondern auch an Luxusuhren. An diesem Montag hat die "Watches & Wonders" begonnen, die inzwischen wichtigste Branchenmesse. Komplikationen gibt es dort auch, im doppelten Sinne, wie meine Kollegin Michelle Mussler berichtet. Insgesamt 48 Aussteller präsentieren in Genf ihre Neuheiten, darunter Rolex (die gleich einen Coup präsentierten), Patek Philippe und Vacheron Constantin. Internationale Konkurrenten wie Bulgari oder Breitling müssen dagegen auf Hotelsuiten in der Umgebung ausweichen. Kein Platz, heißt es von den Veranstaltern. Die Rivalen wittern dagegen eine Art Schweizer Uhrenkartell. Kollegin Mussler hat mit den Beteiligten gesprochen, beschreibt die gewaltigen Preissteigerungen und Tricks der Marken – und stellt die wichtigsten neuen Modelle vor. Unser großer Luxusuhren-Inside-Report.