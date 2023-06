Heute um 19 Uhr deutscher Zeit findet die wohl wichtigste Premiere von Apple-Chef Tim Cook statt: Bei Apples Entwicklerkonferenz WWDC am Firmensitz in Cupertino will der CEO erstmals eine Apple-Datenbrille vorstellen (hier der Stream ). Sie soll das neue Tor zum Internet werden – und Apples Macht auch in der KI-Ära absichern. Wie immer hält sich der Konzern vor der Enthüllung bedeckt. Klar ist aber schon: Cook verlässt mit dem Mixed-Reality-Headset das eingeübte Apple-Playbook zur Eroberung neuer Geschäfte, denn für gewöhnlich dringt der Konzern einfach in Märkte vor, die sich bereits herausgebildet haben. Warum der Apple-Boss für die Datenbrille seine Strategie ändert und was davon zu halten ist, hat mein Kollege Jonas Rest bereits im Vorfeld für Sie aufgeschrieben.