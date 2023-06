Wann standen Sie zuletzt am Gleis und haben sich über die Verspätung des ICEs geärgert? Ich liege wahrscheinlich richtig, wenn ich tippe: erst vor Kurzem. Denn wenn die Deutsche Bahn in einem Punkt zuverlässig ist, dann in ihrer Unpünktlichkeit. Vergangenes Jahr stellte der Staatskonzern sogar einen neuen Negativrekord auf: Nur 65,2 Prozent der Fernzüge kamen einigermaßen fahrplanmäßig an. Höchste Zeit also, die Weichen neu zu stellen, müsste man meinen. Und meinte wohl auch Volker Wissing, als er Ende 2021 Verkehrsminister wurde: Aus seinem Umfeld war damals zu hören, er werde hart rangehen und den pannenreichen Staatskonzern radikal reformieren – im Zweifel gegen das Management.