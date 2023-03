Für viele sind sie das Managementinstrument schlechthin: Die sogenannten "OKRs" (Objectives and Key Results), in denen Führungskräfte festschreiben, was die ganz großen Ziele sind, und an welchen konkreten Ergebnissen der Fortschritt auf dem Weg dorthin gemessen wird. Was aber, wenn die Ziele selbst noch unscharf und die Ergebnisse gar nicht quantifizierbar sind? Bei Innovationsprozessen gibt es dieses Problem immer wieder. Der Strategieberater Alexander Osterwalder hat deshalb ein alternatives Instrument entwickelt: "AKIs" - Aspirations and Key Insights. Wie das funktioniert erklärt er in seinem neuen Videokurs für den Harvard Business manager.