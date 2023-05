Wer in der Autobranche nicht alles auf die Elektromobilität setzt, gilt schnell als Bremser und Zukunftsverweigerer. BMW-Chef Oliver Zipse (59) scheint das nicht näher zu tangieren. Wieder und wieder beharrt er auf seinem Kurs der Technologieoffenheit, nervt damit viele Mächtige in Wirtschaft und Politik. Zipses Plan, mit verschiedenen Antriebsarten in die Zukunft zu gehen, ist nichts für wilde Investorenphantasien. BMW wird so nie die maximale Rendite einfahren. Meine Kollegen Henning Hinze und Michael Freitag beschreiben nach intensiven Recherchen, warum Zipses Sonderweg am Ende dennoch erfolgreich sein könnte .