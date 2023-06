Geldanlage und Psychologie: Investieren ist nicht nur Kopfsache. Auch die Persönlichkeitsmerkmale eines Menschen beeinflussen dessen Anlageverhalten. Forscher an der London School of Economics und der Universität Chicago haben herausgefunden: Wer zu Neurotizismus neigt oder gegenüber anderen Menschen wenig offen ist, vermeidet Risiken und hält sich am Aktienmarkt eher zurück. Mein Kollege Christoph Rottwilm erklärt, was das für die persönliche Anlagestrategie bedeutet .

Gründer und Größenwahn: Wer als Start-up-Unternehmer Investoren überzeugen will, muss sehr viel Selbstbewusstsein und eine gerade noch akzeptable Prise Größenwahn mitbringen. "Wir wollen das Tesla der Immobilienwelt werden", verspricht Markus Fuhrmann, der nach Delivery Hero nun mit Gropyus ein neues Start-up ins Rampenlicht zerren will. Mit seriellem Holzmodulbau will Fuhrmann die Immobilienbranche umkrempeln – die Idee hat er nicht exklusiv, aber immerhin hat er schon 200 Millionen Euro für Gropyus eingesammelt. Und so weit weg ist Tesla dann doch nicht: Auch Teslas Gigafactory in Grünheide ist ein serieller Industriebau.