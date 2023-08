10 Minuten laden, 400 Kilometer fahren: Der chinesische Batteriezellen-Gigant CATL will das Laden von Elektroautos stark beschleunigen. Eine neue Batterie mit der Lithium-Eisenphosphat-Zelle "Shenzing" soll es nach nur 10 Minuten Ladezeit auf eine Reichweite von 400 Kilometern bringen . Ab Frühjahr 2024 soll der Akku erhältlich sein. Zum Vergleich: Teslas Supercharger benötigt 15 Minuten für 275 Kilometer Reichweite beim Model 3. CATL hat zudem im Januar in Thüringen seine erste Batteriezellen-Produktion außerhalb Chinas gestartet.

Roboreinfall: Viele Mobilitätskonzerne sind aus dem Rennen um das autonome Fahren ausgestiegen, nur einige wenige gehen all in. In San Francisco haben GM-Tochter Cruise und Google-Schwester Waymo nun die Freigabe, kommerzielle Taxidienste ohne Sicherheitsfahrer anzubieten. Doch nach dem Jubel über die Erlaubnis blieb knapp ein Dutzend der Cruise-Fahrzeuge am vergangenen Wochenende erst einmal stehen. Ein Festival habe die Mobilfunkverbindung eingeschränkt, hieß es. Am Dienstag der nächste Roboreinfall: Ein Cruise-Mobil blieb in nassem Beton stecken. Fehler gehören auf dem Weg zum Durchbruch dazu. Zu sehr sollten sie sich aber nicht häufen.