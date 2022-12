Warum immer mehr männliche Führungskräfte Lebenshilfe bei Schönheits-Docs suchen: Eigentlich ist das höchste Gebot von Torsten Kantelhardt Diskretion. Der Arzt aus Rottach-Egern am Tegernsee ist der Glättungshausarzt der Millionarios. Doch ein wenig verrät Kantelhardt doch: Immer mehr Männer kommen zu ihm, sagt er. "Die Wünsche und Anforderungen von Männern an Verjüngungsmaßnahmen werden zunehmend anspruchsvoller." Unsere Kolleginnen Gisela Maria Freisinger und Sonja Banze sind diesem Trend nachgegangen. Ihr Fazit: Der Schönheitstrend der Männerwelt zieht sich durchs ganze Land, mit einer Wucht, die schon bald in einer Massenbewegung münden könnte.

Erster legaler Cannabis-Shop in New York eröffnet: In der US-Metropole New York können Marihuana-Fans jetzt erstmals legal Cannabis kaufen. Zum Start des neuen Ladens in Manhattan gab es reichlich Andrang. Die Gewinne aus dem Verkauf sollen in soziale Projekte fließen.