Konzernchef Oliver Blume (54) ist mehr Fußball- als Homeoffice-Fan. 80 Prozent Büroquote sollten es bei Führungskräften schon sein, um weiter "in der Champions League zu spielen", meint er. Prompt grätschte Betriebsratschefin Daniela Cavallo dazwischen. Claas Tatje berichtet über Blumes ersten Wolfsburger Kulturkampf .

Neben den erwähnten Abschieden an der Spitze verkündete Schaeffler am Dienstag auch seine Zahlen. Ordentliche Ergebnisse für 2022 rückten dabei in den Schatten einer verhaltenen Prognose für 2023. Die Aktie brach zeitweise um knapp 9 Prozent ein.