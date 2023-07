Wenn die Zeiten schwierig sind, hat Elon Musk garantiert immer noch eine Erfolgsstory parat: Seine Tesla-Fabrik in Texas meldet – via Twitter – den Bau ihres ersten "Cybertrucks". Das kantige Monster ist seit vier Jahren angekündigt. Obwohl es wie ein großes Spielzeug wirkt, ist es ein strategisches Produkt. Nachdem Musk als Newcomer den Pkw-Markt revolutioniert hat, will er auch ins Pick-up-Segment, das in den USA sehr wichtig ist. Die Revolution auf der Schotterpiste kommt allerdings nur langsam voran. E-Trucks der Konkurrenz verkaufen sich nur mäßig. Mit der Massenfertigung des "Cybertrucks" wird erst nächstes Jahr gerechnet.