Die Aufklärung dieses Megabetrugs liegt vor allem in den Händen von Anne Brorhilker, Oberstaatsanwältin in Köln, wo die weitaus meisten Cum-ex-Ermittlungsverfahren laufen. Einige Urteile hat Brorhilker bereits erstritten, weitere Prozesse stehen an. Doch Deutschlands oberste Cum-ex-Jägerin wird ausgebremst, von Politik und Behörden, vor allem aber von "einer ganzen Armee der besten Wirtschaftsanwälte der Republik", die Strafverfolger und Gerichte "mit juristischen Winkelzügen und Verfahrenstricks schwindelig" spielen, wie meine Kollegin Katharina Slodczyk schreibt. Sie ist in den vergangenen Monaten tief in die Cum-ex-Aufklärung eingetaucht, hat Prozesse besucht, Dokumente gesichtet und mit Dutzenden von Beteiligten gesprochen. Ergebnis: Es droht ein neues, ein zweites Staatsversagen. Erst blieben die Cum-ex-Deals viel zu lange unentdeckt – und nun schleppt sich auch die juristische Aufarbeitung zermürbend lange hin. Das Nichtstun des Staates grenzt an Sabotage, so Kollegin Slodczyk in der neuen mm-Titelstory . Ein echter Krimi.