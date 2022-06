Erinnern Sie sich noch an den Film "Space Cowboys" aus dem Jahr 2000? Eine Gruppe alternder Astronauten macht sich noch einmal auf den Weg ins All, um die Welt vor der Vernichtung zu retten. Das, was Ex-Airbus-Boss Tom Enders, der frühere BND-Chef Gerhard Schindler und Adler-Verwaltungsratschef Stefan Kirsten derzeit aufziehen, erinnert ein wenig an den alten Kassenschlager. Mit ihrem IT-Sicherheitsunternehmen Monarch – benannt nach der gleichnamigen Geheimorganisation aus dem "Godzilla"-Epos – wollen die drei älteren Herren die Welt vor dunklen Mächten aus dem Netz retten. Näheres zu dem filmreifen Unternehmen, das aufgebaut ist wie ein moderner Geheimdienst, erfahren Sie von unserer Kollegin Mirjam Hecking: Die Cyberspace Cowboys von Monarch .