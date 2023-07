So liegt es nahe, dass einer der bestbezahlten Fußballspieler der Welt auch als Investor in dieser Branche auftritt. Schließlich muss das Vermögen von derzeit geschätzten 550 Millionen Euro gut angelegt sein. Sein neuestes Zielobjekt: Der Luxusuhren-Marktplatz Chrono24, der heute den Einstieg von Ronaldo verkündete. Mein Kollege Lutz Reiche hat sich den Deal genau angeschaut und berichtet darüber, welch prominente Investoren noch an dem Einhorn beteiligt sind – und warum sich die Co-Chefs Tim Stracke und Holger Felgner zuletzt von etwa 15 Prozent der Beschäftigten trennen mussten.