Camilla van Deurs ist seit 2019 die leitende Stadtarchitektin von Kopenhagen. Sie arbeitet daran, die dänische Hauptstadt klimaneutral zu machen. Wie das gelingen soll, hat Frau van Deurs meiner Kollegin Hannah Steinharter verraten: Mehrere Viertel Kopenhagens wurden bereits in urbane Labore verwandelt, in denen die Bewohner daran mitwirken, unterschiedliche Wege zum Klimaschutz zu testen. So geht es etwa in einem Viertel um Smart-City-Technologien, in einem weiteren um Solarenergie und Windkraft, und in wieder einem anderen um die Nutzung von Regenwasser. Warum Kopenhagen trotz dieser Anstrengungen sein Ziel bis 2025 nicht erreichen wird und welche Ideen Frau van Deurs für deutsche Städte hat, erklärt sie im vollständigen Interview auf manager-magazin.de .