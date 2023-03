Russisches Gericht friert VW-Vermögen in Russland ein: Ein russisches Gericht hat am Montag alle Vermögenswerte des Wolfsburger Autobauers in Russland eingefroren. Auslöser dafür ist eine Klage des russischen Autobauers Gaz. VW hatte die Autoproduktion im VW-Werk in Kaluga bereits kurz nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine eingestellt.