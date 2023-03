Lizenz zum Gelddrucken: Web.de-Gründer Michael Greve war einer der ersten deutschen Techmillionäre vor der Jahrtausendwende. Inzwischen fungiert der 59-Jährige hauptsächlich als Investor und steckt mit Vorliebe sein Geld in die Longevity-Technologie, die große Verschwörung der Superreichen gegen den Tod – oder zumindest gegen die gängigen Krankheiten, die das Alter so mit sich bringt. Der 59-Jährige handelt dabei auch im eigenen Interesse, schließlich hat er ein erhöhtes Risiko für einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall, wie er meinem Kollegen Martin Mehringer im Interview erzählt hat. Wie weit seine Beteiligungen bereits in Forschung und Entwicklung gekommen sind, mit welch sagenhaften Erlösen er rechnet und warum sich Elon Musk seiner Meinung nach im Bereich Longevity nicht auskennt, erfahren Sie hier: "Das ist das beste Geschäft aller Zeiten" . Zu diesem Thema empfehle ich Ihnen auch noch einmal unseren Podcast über die "Wundermittel gegen den Tod".