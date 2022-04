Warum Baugeld immer teurer wird: Dass angesichts steigender Inflationsraten und geldpolitischer Eingriffe weltweit die Zinsen wieder steigen, haben wir schon vor Wochen dargelegt. Zuletzt nahm die Entwicklung aber gehörig an Fahrt auf, und der Krieg in der Ukraine spielt dabei eine wichtige Rolle. So zeigen sich Investoren nicht mehr so überzeugt von der Sicherheit deutscher Staatsanleihen, wie noch vor dem Krieg. Dies lässt die Rendite der Bundesanleihen steigen – und treibt damit auch die Hypothekenzinsen in die Höhe. Wie es mit der Rallye vermutlich weitergeht, können Sie hier nachlesen.