Carlos Tavares (63), CEO von Stellantis, hat keine Lust mehr auf den europäischen Autoherstellerverband ACEA. Tavares passte wohl der Kurs von Präsident und BMW-Chef Oliver Zipse (58) nicht in den Kram. Der wollte bis zuletzt (vergeblich) das Verbrenner-Aus in Europa ab 2035 verhindern, Tavares will Stellantis schon für 2030 auf Elektro ausgerichtet. Kritiker äußern Zweifel; aber die Opel-Mutter plant schon mal ein "Freedom of Mobility Forum" als ACEA-Ersatz. Oliver Zipse wird kaum als erster Gastredner zur Verfügung stehen.