Vollkommen anders sieht es bei MyFC aus. Das schwedische Tech-Unternehmen, seit 2014 am Nasdaq First North Growth Market gelistet, wollte die Brennstoffzelle ins Fahrrad bringen. Was bei Pkw-Modellen kaum Anklang findet, scheint auch bei Zweirädern keine gute Idee: Wie nun bekannt wurde, ging MyFC schon im Juni pleite .

Doch nicht überall regiert die Krise: Nicht nur Genesis will hier Fuß fassen, am 7. Oktober schlägt mit Nio ein weiterer chinesischer Automobilhersteller offiziell in Deutschland auf. Teil des Konzepts der Marke sind Batteriewechselstationen für die eigenen E-Autos. Die erste ist nun so weit - am Ladepark Zusmarshausen an der A8 . 312 "Swaps" am Tag sind möglich, ein Vorgang soll fünf Minuten dauern.