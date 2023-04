Union will Bahn zerschlagen: · In Hedgefonds-Manier möchte die CDU/CSU-Fraktion im Bundestag die Probleme von Deutschlands größtem Mobilitätsdienstleister aus dem Weg räumen. In einem Reformpapier fordert sie, die Bereiche Netze, Bahnhöfe sowie die Energiesparte aus dem Verbund herauszulösen und in einer vom Bund gehaltenen Infrastruktur-Gesellschaft zu bündeln. Künftig würde dann die Bundesregierung allein entscheiden, welche Strecken saniert, stillgelegt oder neu gebaut werden.