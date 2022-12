Horrorszenarien für MediaMarkt und Saturn: Endlich mal fröhlich Geld zählen: So wollte Ceconomy-CEO Karsten Wildberger die Vorweihnachtszeit genießen. Schließlich gehen Handys, Tablets oder Fernseher, wie sie seine Elektrohandelskette Media Markt Saturn feilbietet, zum Jahresende meist besonders gut. Aber momentan möchte partout keine Vorfreude aufkommen in der Ceconomy-Zentrale in Düsseldorf. Denn 2023 drohen Inflation und Rezessionsangst die Kauflust bedenklich zu drücken, die hohen Energiekosten für mehr als 1000 teilweise riesige Einkaufstempel treiben die Kosten. Nun wird fleißig gerechnet: Muss der Konzern womöglich Filialen schließen? Unsere Kollegen Christoph Neßhöver, Margret Hucko und Martin Mehringer haben recherchiert .