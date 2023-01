Machtspiele in Wolfsburg: Volkswagen, der zweitgrößte Autobauer der Welt, bot in den vergangenen Monaten einiges an Dramatik – und eine zentrale, zunehmend tragische Rolle dabei spielte Audi-Chef Markus Duesmann. Nicht zuletzt durch dessen Wirken musste der umstrittene CEO Herbert Diess VW verlassen und Platz machen für seinen Nachfolger Oliver Blume. Was dann kam, hat intern viele überrascht: Blume strich Duesmann, seinem wichtigen Helfer auf dem Weg nach ganz oben, zentrale Zukunftspläne. Duesmann sei zeitweise so frustriert gewesen, hat mein Kollege Michael Freitag in Erfahrung gebracht, dass er die Brocken hinwerfen wollte. An den Schauplätzen des VW-Konzerns, in Wolfsburg, Stuttgart und Ingolstadt hat sich in den vergangenen Monaten ein Kammerstück entwickelt, in dem die Hauptfiguren zum Teil unerwartete Charakteristika entwickelt haben. Immerhin, Blume gelang es, Duesmann wieder zu befrieden – er ist geblieben. Aber lesen Sie selbst die Recherche über die Verschiebung der Macht im zweitgrößten Autokonzern der Welt: "Aufstand gegen Audi".