Betriebsrats-Revolte bei Adidas: Beim schlingernden Sportartikelhersteller Adidas liegen die Nerven blank. Der Betriebsrat ruft inzwischen offen zum Widerstand gegen den amtierenden Vorstand um den scheidenden Chef Kasper Rorsted auf. In einer Mitteilung an die Mitarbeitenden wirbt der Betriebsrat für den Eintritt in die Gewerkschaft IG BCE, um Druck und Verhandlungsmacht aufzubauen. "Scheinbar haben Innovation, Kreativität und Fortschritt keine Priorität mehr vor ständig neuen Sparmaßnahmen", heißt es in dem Aufruf. Die Attacke markiert einen Kulturbruch bei Adidas, nachdem die Mängel in Rorsteds Amtsführung zuletzt immer offensichtlicher wurden und der Däne einräumen musste, die Geschäftsziele zu verfehlen.