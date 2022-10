Deep Drive der Woche: Die Dauerchipkrise

Eigentlich wollte die Autoindustrie ihr Halbleiterproblem in der zweiten Jahreshälfte 2022 in den Griff bekommen. Doch laut einer Studie von Porsche Consulting, die manager magazin vorab exklusiv vorliegt, ist keine Besserung in Sicht. Im Gegenteil: Bis mindestens 2025 bleibt das Problem wohl virulent. Wir schildern, warum das so ist, und welche Maßnahmen die Branche nun ergreifen sollte.

Zahl der Woche: 2

Laut den Analysten von Transport & Environment würde die Menge an synthetischen Kraftstoffen, die 2035 zur Verfügung stehen soll, nur für den Antrieb von zwei Prozent der europäischen Pkw-Flotte ausreichen. Sinnlos, meint die Organisation und fordert: Lieber elektrifizieren. E-Fuels-Befürworter halten dagegen, T&E betrachte nur die innereuropäische Produktion der Treibstoffe und greife damit zu kurz. Ob die Diskussion uns noch bis 2035 quält?