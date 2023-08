Die Probleme sind bekannt: Kollaps des Immobilienbooms, gedrückte Konsumlaune, der autoritäre Kurs der KP. Von einem Absturz kann dennoch keine Rede sein. Chinas Kerninflation (ohne Energie und Nahrungsmittel) liegt weiterhin im Plus und zieht leicht an. Die Regierung hat Maßnahmen zur Wirtschaftsbelebung angekündigt. Und der Export legt zumindest in einer Branche fast explosionsartig zu: Chinas Autoindustrie könnte mit ihren Ausfuhren in diesem Jahr sogar an Japan vorbeiziehen.