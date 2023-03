Der Preis in diesem Wettkampf ist verlockend: Den Gewinnern winkt weit mehr als die Führung in der Techwelt. Sie könnten sich darüber hinaus in Rekordgeschwindigkeit das gesamte System der Weltwirtschaft unterwerfen. Microsoft, Google und Amazon sind bereits dabei, die neuen KI-Technologien in ihre ohnehin schon dominanten Cloud-Dienste zu integrieren. So dringen die Techriesen tief in die Wertschöpfungsketten zahlloser Unternehmen und ganzer Branchen ein. Wir erleben also womöglich nicht weniger als die KI-fizierung der Welt – und die ultimative Entfesselung von Big Tech.