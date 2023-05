Die Autobranche zittert vor den Euro-7-Plänen der Europäischen Kommission. Die Politik geht davon aus, dass die neue Abgasnorm Hersteller maximal 450 Euro pro Auto extra in der Entwicklung kosten wird. Die Industrie malt dagegen heftigere Szenarien an die Wand. Frontier Economics rechnet in einem vom europäischen Herstellerverband ACEA beauftragten Report mit 2000 Euro Mehrkosten pro Pkw. Die Klagen der Autolobby finden offenbar Gehör: Am Mittwoch erklärten acht Staaten, darunter die Autonationen Italien und Frankreich, den EU-Vorschlag im Herbst blockieren zu wollen.

Deepdrive der Woche: Lauffaule Hamburger

Geht es nach dem Hamburger Senat, sollen die Bewohner der Hansestadt 2030 nur noch jeden fünften Weg per Auto zurücklegen. Noch ist viel zu tun. 2022 war der Pkw mit 32 Prozent das meistgenutzte Fortbewegungsmittel. Im Vergleich zu 2017 ist der Wert aber immerhin um vier Prozentpunkte gesunken. Doch nicht nur das Auto verliert: Während öffentliche Verkehrsmittel (von 22 auf 24 %) und das Fahrrad (von 15 auf 22 %) in der Gunst stiegen, laufen Hamburger deutlich weniger (von 27 auf 22 %).