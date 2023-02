Die Vorwürfe des US-Shortsellers Hindenburg Research gegen die Firmengruppe von Multimilliardär Gautam Adani haben Indien zuletzt in die Negativschlagzeilen gebracht. Dabei schickt sich das Land an, China als Lokomotive der Weltwirtschaft abzulösen, wie Indien-Experte Nils Stieglitz, Präsident der Frankfurt School of Finance & Management, im Interview mit meinem Kollegen Helmut Reich erklärt. So sagt der Internationale Währungsfonds für Indien ein Wirtschaftswachstum von 6,1 Prozent für das laufende Jahr und 6,8 Prozent für 2024 voraus – damit wäre Indien Spitzenreiter. "Ökonomisch hat Indien in den vergangenen Jahren seine Hausaufgaben gemacht", sagt Stieglitz. Warum die mittlerweile fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt für westliche Unternehmen als Industriestandort immer attraktiver wird, welche Vorteile ein Freihandelsabkommen mit der EU bringen würde und welche Branchen in Indien auf dem Vormarsch sind, erfahren Sie hier.