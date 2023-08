Der weltgrößte Autobauer Toyota hat wegen eines technischen Fehlers die Produktion in allen 14 Montagewerken in Japan eingestellt. Die Störung habe dazu geführt, dass Toyota keine Bauteile bestellen konnte. Die 14 Werke in Japan machen rund ein Drittel der weltweiten Toyota-Produktion aus. Hätte, hätte, Lieferkette.