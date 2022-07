Regierungskrise in Italien erschüttert die Börse: In Italien hat der Streit über ein Konjunkturpaket eine schwere Regierungskrise ausgelöst. Am Nachmittag stand noch nicht fest, ob die Regierung von Ministerpräsident Mario Draghi heute an einer Vertrauensabstimmung zerbricht. Der Dax stürzte in der Folge auf ein neues Jahrestief. Auch die hohe US-Inflation verunsichert weiterhin die Anleger.

Telekom verkauft Fernsehtürme und Sendemasten an Finanzinvestoren: Für etwa elf Milliarden Euro trennt sich die Deutsche Telekom von der Mehrheit ihres Funkturmgeschäfts. Der kanadische Finanzinvestor Brookfield und der US-amerikanische Infrastrukturinvestor Digital Bridge erwerben 51 Prozent der Telekomtochter GD Towers. Das Unternehmen mit 800 Beschäftigten betreibt mehr als 100.000 Funktürme an rund 40.000 Standorten in Deutschland und Österreich.

Mehr als 500 Frauen verklagen Uber: Der Fahrdienst Uber ist in den USA wegen sexueller Übergriffe und Gewalt von Fahrern mit einer Sammelklage konfrontiert. Die Klägerinnen werfen dem Unternehmen vor, jahrelang nicht genug gegen diese Probleme unternommen zu haben.