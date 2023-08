Liebe Leserin, lieber Leser,

sollten Sie vergangene Woche unseren Newsletter zweimal bekommen haben – sorry. Die Technik meint es diesmal hoffentlich wieder gut mit Ihnen und uns.

Zahlreiche Technikchecks stehen aktuell in München an. Kommende Woche findet dort die IAA Mobility statt. Wir werden die Messe eng begleiten, werfen Sie am kommenden Montag gerne einen Blick auf unsere Seite.

Die IAA will keine Autoshow mehr sein. Manch gekränkter Carguy hat einem Besuch deshalb abgeschworen und das, wie man es heute eben so macht, in den sozialen Medien laut kundgetan. Doch auch anderweitig polarisiert die IAA schon vor ihrem Start. Unsere Themen der Woche: