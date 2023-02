In Ensdorf im Saarland soll die weltweit größte Fabrik für Siliziumkarbid-Halbleiter entstehen. Federführend ist der US-Konzern Wolfspeed , auch Autozulieferer ZF Friedrichshafen beteiligt sich. Finanzieren sollen das 2,75 Milliarden Euro schwere Projekt zu großen Teilen staatliche Subventionen .

Ford senkt nicht nur die Preise, sondern auch seine Mitarbeiterzahl. In Köln geht seit der jüngsten Ankündigung, 3200 Stellen zu streichen, die Angst um. Betriebsratschef Benjamin Gruschka (42) befürchtet für Fords Europageschäft gar den "Anfang vom Ende insgesamt" .

Renault schraubt seinen Anteil an Nissan von 43 auf 15 Prozent herunter. Im Gegenzug beteiligt sich Nissan an Renaults neuer Elektroauto-Tochter. Ziel der Überkreuzgeschäfte: Mehr Augenhöhe in der gemeinsamen Allianz. Wie lange die Harmonie wohl anhält?