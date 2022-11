Vassilia "Nelly" Kennedy (52) wechselt dagegen in operativer Rolle zu VW . Sie folgt als Marketingleiterin auf Jochen Sengpiehl (53), der nun in China das Image des Autobauers aufpolieren muss. Kennedy, zuvor bei Google, soll VW laut CEO Thomas Schäfer (52) zu einer "echten People's Brand" machen, Marketingvorständin Imelda Labbé (55) sehnt sich gar nach einer "echten Love Brand". Wünsch Dir was in Wolfsburg.