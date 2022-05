Finnland strebt so schnell wie möglich in die Nato. Auch die Bundesrepublik nimmt das Thema Verteidigung und Rüstung seit Russlands Angriff auf die Ukraine wieder ernst und hat die Bundeswehr mit zusätzlichen 100 Milliarden Euro ausgestattet. Doch Geld allein wehrt noch keine Angreifer ab. Wofür die Gelder ausgegeben werden, dafür sind das Beschaffungsamt der Bundeswehr und seine Chefin Gabriele Korb zuständig. Doch die, so scheint es, sind damit überfordert.

Rund 11.000 Mitarbeiter zählt die Bundesbehörde, die in einem ehemaligen preußischen Regierungsgebäude am Koblenzer Rheinufer residiert. Doch viele friedliche Jahre der Nichtbeachtung führten dazu, dass es der kämpfenden Truppe an vielem fehlt, was sie eigentlich braucht. "Schieben, strecken, streichen", ist ein geflügeltes Wort in der Behörde: Fünf bis sieben Jahre kann es schon mal dauern von der Bestellung eines Produkts bis zur Auslieferung. Der Bundeswehr fehlen Fahrzeuge, Flugzeuge und Waffen - und dem Beschaffungsamt fehlt Fachpersonal.

Kenner bezweifeln, dass die Behörde mit ihren aktuellen Strukturen der Aufgabe gewachsen ist, den Riesen-Etat schnell und sinnvoll einzusetzen. Behördenchefin Korb hält derzeit Schweigen für die beste Verteidigung. Unsere Kollegin Kirsten Bialdiga hat einen Report über Deutschlands lahme Waffeneinkäuferin geschrieben. Sie hält es für zweifelhaft, dass das Amt ohne eine rasche Reform der 100-Milliarden-Euro-Sause gewachsen ist.