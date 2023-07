Die geplante Kürzung des Elterngeldes für Paare mit einem Einkommen von mehr als 150.000 Euro sorgt für erregte Diskussionen. Wir haben unsere Kolumnistin Janina Kugel, Multiaufsichtsrätin und frühere Siemens-Vorständin, gebeten, uns ihre Meinung dazu aufzuschreiben. Was uns Frau Kugel geliefert hat, ist ein Debattenbeitrag, der den Fokus erweitert, weg vom bloßen Blick aufs Geld, hin zum gesamten Themenspektrum, um das es hier geht: Familienpolitik, Bildungspolitik, Chancengleichheit, bezahlbare Kinderbetreuung, gute Schulen und einiges mehr. Und ja: Auch zur umstrittenen Kappung hat unsere Autorin eine Meinung. Allen, die 150.000 Euro für nicht viel Geld halten, rät sie: "Wagen Sie sich mal heraus aus Ihrer Bubble in einen weniger privilegierten Stadtteil – und schauen Sie sich auf dem Weg dahin die Einkommensverteilung in Deutschland an." Da bleibt mir auch nur noch ein Ratschlag: Lesen Sie den Text von Frau Kugel.