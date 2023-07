Bei Volkswagen herrscht Alarmstimmung. Die Kunden bestellen kaum noch Elektroautos. Die Zahlen sind so stark eingebrochen, dass auch die Verbrennernachfrage das Minus nicht ausgleichen kann. Der Konzernvertrieb zweifelt bereits an den Jahreszielen, erste Prognosen liegen laut VW-Planern um bis zu 300.000 unterhalb der angepeilten 9,5 Millionen verkauften Autos weltweit. Im Rest der Branche ist es ähnlich. Bei Renault, Audi, Mercedes, selbst bei Porsche oder Tesla – überall werden die Händler ihre Elektroautos nicht mehr los. Pünktlich mit der ersten Senkung des staatlichen "Umweltbonus" für E-Autos zum Jahreswechsel ist offenbar auch das Interesse der Käufer an den Stromern zurückgegangen. Die Konzernstrategen haben den Markt falsch eingeschätzt – und bereiten nun schmerzhafte Korrekturen vor.

VW-Markenchef Thomas Schäfer hatte seinen rund 2000 aus aller Welt zugeschalteten Managerinnen und Managern an diesem Montag daher etwas Besonderes zu bieten: eine Brandrede. "Der Dachstuhl brennt", hämmerte er ihnen ein, dies sei "der letzte Weckruf". Es braue sich der "perfekte Sturm" zusammen, warnte Schäfer – und verhängte einen sofortigen Ausgabenstopp. Wie ernst die Lage in Wolfsburg ist, schildern meine Kollegen Michael Freitag und Christoph Seyerlein: Weckruf in Wolfsburg – die Brandrede von VW-Chef Thomas Schäfer.