Den britischen Konzern will sie vor allem mithilfe von Wasserstoff und Seewind in das neue Zeitalter bringen. Geld dafür ist genug da: Im vergangenen Jahr strich BP mit 28 Milliarden US-Dollar dank der Energiekrise einen Gewinn an der Grenze zur Schamlosigkeit ein, mehr als doppelt so viel wie im Jahr zuvor. Mein Kollege Dietmar Student hat sich ihren Dreistufenplan genau angeschaut und sich von Dotzenrath erklären lassen, welch tragende Rolle der deutsche Standort dabei spielt. Seine ausführliche Analyse lesen Sie hier: "Wie Anja-Isabel Dotzenrath BP grüner machen will."