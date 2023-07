Die Tage des heroischen Individuums, das an der Konzernspitze alles regelt, sind vorbei. Das dürfte mittlerweile auch in der letzten Chefetage angekommen sein. Stattdessen werden Führungskräfte dazu angehalten, ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mehr Eigenverantwortung zu übertragen. Dafür sind vor allem soziale Kompetenzen gefragt: die sogenannten People Skills oder Soft Skills. Allerdings beherrschen nur wenige der neu ernannten CEOs die ganze Bandbreite. Woher auch? Schließlich haben die meisten von ihnen ihre Karriere auf Fachwissen aufgebaut und sind es gewohnt, Kontrolle auszuüben. Wie genau diese Führungskräfte jetzt am besten People Skills entwickeln und welche Lernstrategien sich auszahlen, lesen Sie in der aktuellen HBm-Titelstory.