An seinen Ambitionen hat das Jahr Krise nichts geändert. Hartung will mit dem Stiftungskonzern zweistellig wachsen. Seine Formel, Zitat: "Wachstumsziel plus Inflationsrate". Vor allem die Bereiche Haushaltsgeräte, Werkzeuge und Industriegüter sollen ausgebaut werden, um die Abhängigkeit vom Automobilgeschäft zu verringern. Zudem will der Bosch-Boss das außereuropäische Geschäft stärken. China ist und bleibt dabei trotz aller Kritik für ihn ein wichtiger Standort. "Wir wollen in China nicht nur mithalten; wir wollen gewinnen", erklärt Hartung im Interview mit unseren Kollegen Michael Freitag und Margret Hucko. Vor allem der Markt für Elektromobilität wachse dort rasant.