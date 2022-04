In China steht Shanghai nun schon in der dritten Woche still, und damit große Teile der Autoindustrie. In Teslas Gigafabrik geht gar nichts, Volkswagen und BMW haben ebenfalls Fabriken gestoppt, genauso SAIC und Nio . Weil viele Zulieferer hier sitzen, schlägt sich der Lockdown sofort in den Lieferketten nieder. Nio-Chef William Li (47), wie so viele andere in Zwangsquarantäne, versucht es mit einer Taskforce der eigenen Art: über soziale Netzwerke soll er grüne Zwiebeln gegen Salz getauscht haben .

Die Shortseller von Hindenburg Research, die sich schon Elektroauto-Start-ups wie Nikola oder Lordstown vorgeknöpft hatten, haben einen neuen Favoriten: Mullen Automotive. Die Firma von Gründer, CEO und Haupteigner David Michery verspricht die schönste Zukunft. Aber, ach, den Hindenburg-Leuten fallen so viele Ungereimtheiten auf, dass wir nur den Kopf schütteln können. Die Kernsätze aus dem Report : "We have seen this story before, but Mullen strikes us as one of the worst. (...) We think Mullen is just the latest in a long line of EV hustles."