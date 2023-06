Dabei mehren sich die Zeichen einer Entspannung: Schon in der Vorwoche erreichte der Dax einen Rekordwert. Im Laufe dieser Woche nun vermeldete das Statistische Bundesamt einen Rückgang der Einfuhrpreise für nach Deutschland importierte Güter um 7 Prozent; so etwas gab es seit 2009 nicht mehr. Die Inflationsrate, auch das überraschend positiv, ist im Mai auf 6,1 Prozent gefallen. Am späten Donnerstagabend haben die USA den drohenden Zahlungsausfall abgewendet, ein Risiko weniger. Die Anleger feiern das Momentum. Der Chipriese Nvidia übersprang beim Börsenwert zwischenzeitlich die Billionen-Dollar-Schwelle, Elon Musk darf sich wieder als reichster Mensch der Erde feiern. Und selbst die besonders gebeutelten Immobilienwerte erholen sich ebenso wie der seit geraumer Zeit vor sich hindümpelnde Elektronikkonzern Ceconomy (Media-Markt und Saturn), der gerade einen Umbauplan vorgestellt hat.