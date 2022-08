Online-Autohändler mit Problemen: Dem Online-Autohändler Cazoo fehlt es nicht an Selbstbewusstsein. Das britische Unternehmen, seit neun Monaten auch in Deutschland aktiv, will das "Amazon für Gebrauchtwagen" sein. So sieht es zumindest Cazoo-Chef Alex Chesterman, der in dieser Woche allerdings äußerst triste Halbjahreszahlen verkünden musste. Die Briten verkauften zwar mehr als doppelt so viele Gebrauchtwagen wie vor Jahresfrist, der Verlust stieg jedoch noch stärker auf 243 Millionen Pfund. Wie unser Kollege Christoph Seyerlein erfahren hat, steht bei Cazoo inzwischen auch infrage, wie lange das Unternehmen noch in Märkten wie Deutschland, Frankreich oder Spanien aktiv sein will. Alles über Cazoos möglichen Rückzug aus Deutschland lesen Sie hier.