Seit dem Jahreswechsel sind die staatlichen Subventionen für Elektroautos gesunken. Für Plug-in-Hybride stehen sie jetzt bei Null. Wie wirkt sich das auf die Nachfrage aus? Ein Indikator: Die Zahl der Anträge für den Umweltbonus beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle . Im Januar gingen 9926 bei der Behörde ein. Eine mickrige Zahl, ohne Plug-in-Hybride war sie zuletzt im Sommer 2020 ähnlich niedrig ausgefallen. Dürre Zeiten am Automarkt.

Deepdrive der Woche: Software-Siechtum made in Germany

Deutsche Autos gelten als Inbegriff für Qualität. Doch an dem Status rüttelt die US-Institution J.D. Power. Deren Auto-Zuverlässigkeitsranking gilt in den USA als wichtiges Kaufkriterium. Für die deutschen Hersteller ist die jüngste Ausgabe ein Desaster. BMW schafft es mit Platz 15 gerade so über den Branchendurchschnitt, Porsche (20.), Volkswagen (24.), Mercedes (27.) landen in der unteren Hälfte. Schlechter als Audi (29.) sind nur Lincoln und Land Rover. Haben die Deutschen das Autobauen verlernt? Am Blechbiegen liegt es den Studienautoren zufolge weniger – Probleme bereitet, oh Wunder, vor allem die Software.