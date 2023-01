VW stellt ID.7-Prototyp vor: Am morgigen Donnerstag startet in Las Vegas die Elektronik- und Technikmesse CES für das breite Publikum. Im Vorfeld hat Volkswagen verkündet, dass die elektrische ID-Familie im Sommer ein neues Flaggschiff bekommen soll. Der Konzern präsentierte in Las Vegas eine seriennahe Studie für den ID.7. Auch wenn der Prototyp seine endgültige Form noch mit einer in bunten Farben leuchtenden Lackierung kaschiert, ist der eher konventionelle Limousinen-Schnitt bereits gut zu erkennen. Mehr zum ID.7 und zur Frage, was die CES noch bewegt, lesen Sie hier.