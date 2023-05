Computerchips, so heißt es, sind das Öl des Digitalzeitalters. Eine Ölkrise gab es im vergangenen Jahrtausend, die Chipkrise dagegen ist noch nicht ganz abgeklungen. Kein Wunder, dass Unternehmen und Politik nun alles daran setzen, Abhilfe zu schaffen: Von Intel über IBM bis zum Autozulieferer ZF , der mit der US-Halbleiterfirma Wolfspeed gemeinsame Sache macht, wollen gleich mehrere Akteure Fabriken in Deutschland bauen – gefördert mit Milliarden Steuergeldern. Der taiwanische Branchengigant TSMC gesellt sich gemeinsam mit dem Bosch-Konzern womöglich auch noch dazu . Doch der Eifer droht im Debakel zu enden, berichtet meine Kollegin Mirjam Hecking nach einer ausführlichen Recherche bei den maßgeblichen Akteuren: Bei der Umsetzung der Projekte hakt es gewaltig, es fehlt ein langfristiger Plan. Zudem stellen die geplanten Produktionsstätten womöglich Technik her, die hierzulande keiner braucht, so Kollegin Hecking: Die große Chip-Illusion

Carlos Tavares gilt als knallharter Automanager und als Freund klarer Worte. Eine kleine Runde deutscher Journalisten durfte also gespannt sein, was der Chef des Autoriesen Stellantis zu sagen hatte, als er ihnen heute am Rande eines Kongresses in Bochum gegenübertrat. Tavares hatte eine Grußbotschaft an Tesla-Chef Elon Musk mitgebracht, berichtet mein Kollege Christoph Seyerlein, der in Bochum dabei war: "Willkommen in meiner Welt, Elon". Der Hintergrund: Tesla hatte zuletzt seine Preise wiederholt gesenkt. Tavares wertet das als Nervosität: Musks Autos verkauften sich nicht mehr von selbst, Musk müsse etwas dafür tun – so wie Stellantis und der Rest der Autowelt seit eh und je.