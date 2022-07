Preiserhöhungen gibt es in der Autobranche regelmäßig. Dass Hersteller die Preise für längst bestellte Ware erhöhen, ist dann aber doch ungewöhnlich. So jüngst geschehen in der Lkw-Industrie. Gerade rund um Daimler Truck regt sich nach dem Preisschock Widerstand. Wir haben mit enttäuschten Kunden gesprochen.

Noch ist völlig unklar, ob Russland nach der derzeitigen Wartung der Pipeline Nord Stream 1 den Gashahn wieder aufdreht. Die Autoindustrie verfolgt die Entwicklung mit bangen Blicken. Besonders energieintensiv ist etwa die Herstellung von Fahrzeugglas. Kommt in solchen Betrieben kein Gas mehr an, droht der Stillstand. Wie diffizil die Lage ist, beschreibt meine Kollegin Anna Driftschröer am Beispiel des Zulieferers Saint-Gobain Sekurit.