Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Die andere Hälfte lautet: Den entscheidenden Anstoß gaben Forscher aus Deutschland. Schon im Dezember 2020 nämlich veröffentlichte ein Team um den deutschen IT-Wissenschaftler Björn Ommer eine frühe KI, die in der Szene als Wegbereiter betrachtet wird. Ohne sie wäre OpenAI wohl nicht in dem Tempo vorgeprescht – die Geschichte der KI wäre anders verlaufen. Wie fühlt sich das also an, als heimlicher Star der globalen Techwelt? Warum ist er lieber Professor in München statt Millionenmanager in einem Techkonzern? Mein Kollege Mark Böschen hat ausführlich mit Björn Ommer gesprochen: Der deutsche Forscher, der den globalen KI-Hype auslöste .